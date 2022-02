Traffico di droga tra Piacenza e la Lombardia, diciotto arresti e cinque chili di cocaina sequestrati: indagini partite dal dark web

La Guardia di Finanza di Piacenza, al termine di un’articolata indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito 18 provvedimenti coercitivi (custodia cautelare e arresti domiciliari) emessi dal Giudice per le Indagini preliminari nei confronti di altrettanti soggetti operanti in attività di spaccio nella provincia di Piacenza e nell’hinterland milanese.

In base ai provvedimenti le diciotto persone sono accusate di produzione, traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope in concorso tra di loro. Le accuse dovranno essere vagliate nel corso delle successive fasi processuali ed i soggetti coinvolti nelle indagini non potranno ritenersi colpevoli fino a sentenza definitiva.

Le preliminari attività di investigazione sono state originate da un’informazione svelante un tentativo di importazione, di sostanza stupefacente di tipo anfetamina – tramite darknet – utilizzando, per il recapito, il sistema postale.

I successivi approfondimenti, condotti attraverso l’ausilio di attività tecniche hanno consentito di documentare condotte illecite connesse al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, perpetrate da soggetti di varie nazionalità, sia in territorio piacentino che nella limitrofa Regione Lombarda.

Nel corso del servizio sono stati sequestrati 5 kg di marijuana e quantitativi ridotti di cocaina e hashish.