Tragico tamponamento a Monticelli, muore un uomo di 44 anni

Tragico tamponamento a Monticelli, muore un uomo. I fatti sono accaduti ieri, intorno alle 19. Un uomo di 44 anni, originario della Sardegna ma residente a Caorso, stava viaggiando lungo la ex Statale 10.

Improvvisamente, per motivi da chiarire, avrebbe tamponato violentemente una vettura che lo precedeva nella stessa direzione e che pare fosse ferma per svoltare in una strada trasversale.

L’impatto è stato violentissimo e il 44enne ha perso la vita sul colpo. Solo lievi ferite per la donna al volante dell’altra vettura. Inutili i soccorsi, seppur tempestivi.