Travolta da un’auto in via Campesio mentre attraversa la strada, ferita una donna di 62 anni

Travolta da un’auto, ferita una donna di 62 anni. I fatti sono accaduti questo pomeriggio in via Campesio. La 62enne, di origini moldave, stava attraversando la strada quando una giovane, al volante di una Toyota Yaris, l’ha colpita in pieno. La passante, cadendo, ha battuto la testa riportando un serio trauma cranico. Sul posto i soccorsi del 118 che hanno condotto la ferita all’ospedale di Piacenza. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. La polizia locale ha effettuato i rilievi del caso per comprendere l’esatta dinamica dei fatti e per capire se la 62enne stesse attraversando lungo le strisce pedonali.