Travolta da un’auto, grave una giovane. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di oggi a Castel San Giovanni. Una ragazza stava attraversando la strada in via Fratelli Bandiera, all’altezza dell’incrocio con via Morselli, quando una Fiat Punto l’ha travolta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto la persona ferita al pronto soccorso di Piacenza. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso.