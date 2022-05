Travolte da un tir mentre attraversano all’incrocio in bicicletta, ferite due ragazzine di 17 anni

Travolte da un tir mentre viaggiano in bicicletta, ferite due ragazzine. I fatti sono accaduti questo pomeriggio intorno alle 16 a San Nicolò. Tutto è accaduto all’incrocio tra via XXV Aprile, via Alicata e la strada Provinciale 7. Da una prima ricostruzione pare che le due giovanissime, di 17 anni, stessero attraversando la strada in sella a una bicicletta quando un tir le ha travolte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno condotto le due amiche al pronto soccorso di Piacenza. Avrebbero riportato traumi importanti anche se non sarebbero in pericolo di vita. Della dinamica si sono occupati gli agenti della polizia locale Val Trebbia e Val Luretta. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco.