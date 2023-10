Travolto da un’auto mentre viaggia in bicicletta, ferito un ragazzo di 17 anni

Travolto da un’auto mentre pedala in bicicletta, ferito un ragazzo di 17 anni. I fatti sono accaduti questo pomeriggio in via Cremona, in prossimità della rotatoria che la collega con via Emilia Parmense.

Secondo una prima ricostruzione pare che il giovane stesse viaggiando in direzione di via Colombo e nel momento di affrontare la rotatoria una vettura, per motivi da chiarire, lo ha travolto.

L’impatto è stato piuttosto violento tanto che il 17enne ha sfondato il parabrezza con il proprio corpo. Dopo l’impatto col vetro il ragazzo è atterrato sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto il ferito al pronto soccorso di Piacenza: ha riportato un trauma cranico ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Dei rilievi del caso si sono occupati gli agenti della polizia locale.