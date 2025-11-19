Travolto e schiacciato da un toro, grave un agricoltore 57enne: a Parma in eliambulanza

19 Novembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
Un agricoltore di 57 anni è rimasto gravemente ferito dopo l’aggressione di un toro. L’incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 19 novembre all’interno di una stalla situata a Gariga di Podenzano. I soccorritori hanno trovato l’uomo a terra con serie lesioni alle gambe e al bacino, causate proprio dall’animale che lo ha travolto.

Sul luogo sono intervenuti l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca. Vista la gravità delle condizioni, i sanitari hanno richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza, che ha trasferito il ferito all’ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso.

