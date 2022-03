Trentennale del 118, Guidotti (Croce Rossa Piacenza): “Servizio fondamentale per tutto il sistema” – AUDIO

In questi giorni in tutta Italia si sta festeggiando il Trentennale del 118. A Radio Sound ha parlato dell’essenzialità del servizio il Presidente del Comitato Provinciale di Croce Rossa Alessandro Guidotti.

“Il 118 è fondamentale per tutto il sistema dell’emergenza. Io quando ho iniziato a fare il volontario 34 anni fa ho vissuto il periodo in cui non c’era questo servizio. In particolare mancava il coordinamento. Ad esempio su un incidente stradale con un solo ferito potevano arrivare due ambulanze. Non c’erano i cellulari, quindi tutto molto più complicato”.

Il 118 è fondamentale soprattutto per il volontariato sanitario

“Sì, perché possiamo contare su una rete capillare di professionisti del soccorso, quindi medici e infermieri. E’ un momento di collaborazione che consente al sistema sanitario di far arrivare nei codici rossi, ma anche in diversi casi gialli, il personale volontario assieme a quello professionale del 118”.

Alessandro Guidotti ha parlato a Radio Sound anche dell’importante raccolta fondi per la popolazione Ucraina organizzata dagli studenti del Liceo Gioia. I ragazzi hanno raccolto in due settimane circa 6mila euro.