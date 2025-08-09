Trespidi critica la giunta: “Nuovi autovelox per fare cassa? Sarebbe meglio garantire la sicurezza in tangenziale”

«All’imbocco della tangenziale, nel tratto che collega la Besurica a via Veneto, una siepe di grandi dimensioni invade pericolosamente la carreggiata proprio in curva, riducendo drasticamente la visibilità degli automobilisti e aumentando notevolmente il rischio di incidenti».
Lo segnala Massimo Trespidi, consigliere comunale di Liberi. «Non serve essere esperti di ingegneria del traffico per comprendere che si tratta di un problema urgente e di sicurezza immediata. La scarsa manutenzione e la mancata cura di questi dettagli – prosegue l’esponente di centrodestra – mettono a repentaglio la vita di chi quotidianamente percorre questa strada».
Poi Trespidi incalza la giunta Tarasconi: «Invece di concentrarsi sull’installazione di nuovi autovelox con l’unico obiettivo di fare cassa, l’amministrazione comunale di centrosinistra dovrebbe prioritariamente garantire la manutenzione ordinaria e l’attenzione alle condizioni delle infrastrutture, interventi che realmente contribuiscono a salvare vite».