Trovato a terra per strada con lividi, ferite e infreddolito: 18enne in terapia intensiva. Indaga la polizia

Pestato e a rischio ipotermia, un giovane ricoverato in terapia intensiva. I fatti sono accaduti sabato notte. Erano le 3 del mattino quando alcuni passanti hanno trovato un ragazzo a terra, privo di conoscenza, in via Chiapponi. Il giovane, identificato poi per un 18enne di origini albanesi, aveva diversi lividi e ferite sul corpo, segni probabilmente di un pestaggio.

Inoltre, il ragazzo era a rischio ipotermia a causa del freddo notturno: non è chiaro da quanto tempo fosse lì, steso per terra. Considerato l’orario non è da escludere che sia rimasto lì per diversi minuti prima che qualcuno lo trovasse.

I sanitari del 118 lo hanno condotto al pronto soccorso per poi ricoverarlo nel reparto di Terapia Intensiva. La polizia sta cercando di capire cosa sia accaduto.