Notato dai passanti camminare lungo il ponte sul Trebbia, trovato senza vita poco dopo sul greto del fiume

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto lungo il greto del fiume Trebbia nella zona di Tuna di Gazzola. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di capire le cause del decesso. Alcuni automobilisti di passaggio avrebbero raccontato di aver notato un uomo camminare lungo il ponte che sovrasta il corso d’acqua e non è da escludere che sia lo stesso uomo rinvenuto poco dopo senza vita. Una circostanza che avvallerebbe dunque l’ipotesi di un gesto estremo. Sul posto è stata rinvenuta anche una bicicletta che parrebbe appartenere alla vittima.