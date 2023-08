Truffe agli anziani: “Pronto mamma, ho avuto un incidente”, ma a rispondere è proprio il figlio” e il raggiro fallisce

“Pronto, mamma, ho avuto un incidente, ho bisogno di denaro”. Ma a rispondere al telefono è proprio il figlio dell’anziana vittima designata. Ennesima tentata truffa telefonica, fortunatamente non andata a buon fine per i motivi raccontati. Purtroppo però in questi ultimi giorni sono state numerose le segnalazioni alle forze dell’ordine da parte di cittadini che hanno ricevuto la stessa chiamata o comunque si sono sentiti raccontare storie simili.

Chiamare sempre le forze dell’ordine anche per un semplice sospetto

Soprattutto in questo periodo di ferie in cui figli e nipoti sono in vacanza torna prepotentemente d’attualità la prevenzione. Le forze dell’ordine sono sempre impegnate nell’opera di sensibilizzazione verso le persone più anziane. L’appello, al di là dei casi specifici è sempre quello: quando si tratta di far entrare estranei in casa o consegnare denaro a qualcuno non si deve aver paura di chiamare le forze dell’ordine. Anche se in seguito i sospetti si dovessero rivelare falsi allarme o semplici equivoci le forze dell’ordine intervengono volentieri.