Tubature in Piazza Cittadella, le associazioni: “Analisi del sottosuolo inadeguate, servono nuovi e precisi accertamenti”

Piazza Cittadella, le associazioni Archistorica, Italia Nostra e Legambiente scrivono ai presidenti delle Commissioni Consiliari n. 2 e n. 1, dedicate appunto al cantiere per il parcheggio interrato. Si tratta di alcune considerazioni e documenti riguardanti lo stato attuale delle attività di cantiere in piazza Cittadella.

La nota delle associazioni

Il ritrovamento nel sottosuolo della piazza di due tubature sotterranee appartenenti alla rete fognaria e idrica e la necessità di deviarle all’esterno dell’area di costruzione dell’autosilo interrato, hanno comportato il fermo lavori e l’interruzione e la modifica della viabilità della piazza.

Causa di tutto ciò sono, a parere delle scriventi, anche la sommarietà e l’incompletezza delle indagini strumentali (carotaggi) e documentali (ricerche d’archivio) effettuate in passato sulla piazza. Ben più preoccupanti e complessi saranno i problemi quando gli scavi raggiungeranno gli strati d’interesse archeologico.

Se le attività di cantiere proseguiranno in queste condizioni, cioè senza avere eseguito le ricerche preventive che possono individuare con la massima precisione possibile la posizione e la consistenza dei manufatti esistenti nel sottosuolo, si ripeteranno in modo imprevedibile situazioni che comporteranno lavori, ritardi e costi non preventivati, nonché disagi per i residenti, per le attività e per gli utenti delle strade che confluiscono nella piazza.

Durante l’incontro con la Sindaca nell’ottobre 2024 era stata sostenuta l’esistenza di indagini georadar effettuate sulla piazza, con promessa di fornirle alle scriventi associazioni, rivelatasi, a seguito di numerosi accessi agli atti, di fatto infondata.

Consci dell’importanza di questo tipo di indagini e della loro assenza, le scriventi Associazioni hanno rivolto il 20 gennaio scorso, anche tramite una conferenza stampa, un pressante invito all’Amministrazione Comunale ad eseguire, prima dell’inizio degli scavi, ulteriori accertamenti mediante la tecnica del georadar e qualunque altra innovativa metodologia che permetta di individuare con la maggior certezza possibile la presenza nel sottosuolo di strutture e manufatti, anche allo scopo di costruire una mappa delle stratificazioni storiche di questa parte di città.

Dovrebbe essere premura dell’Amministrazione Comunale, quale ente responsabile del buon governo della città e della conservazione della sua memoria storica, effettuare questi approfondimenti di indagine, pur se non prescritti dalla Soprintendenza, ma purtroppo ad oggi l’Amministrazione non ha ritenuto di prendere in considerazione la richiesta. La reiteriamo, pensandola utile ai fini di un corretto approfondimento della situazione della piazza.

Chiediamo a voi quindi, quali rappresentanti dei consiglieri presenti nelle 2 commissioni, di portare a conoscenza dei Commissari e per loro tramite del Consiglio la richiesta e discuterne.

Alleghiamo a questa nota alcuni documenti di approfondimento sulle indagini archeologiche svolte nel passato (stralcio dalle relazione società archeologica Malena per Iren 2014 e stralcio e copia relazione Geosistem 2001).