Turismo, Tagliaferri (FdI): “A Piacenza e provincia servono infrastrutture e promozione per agganciare il treno della crescita”

«Altro che “crisi delle vacanze” come racconta la sinistra con i suoi media di riferimento. I dati parlano chiaro e raccontano una storia diversa: nei primi due mesi estivi l’Italia è al top del turismo mediterraneo, dietro solo alla Spagna e superando la Francia. Un risultato che certifica il successo del modello turistico voluto e sostenuto dal Governo Meloni: un’offerta diversificata, destagionalizzata e capace di attrarre visitatori non solo sulle coste, ma anche in montagna, nelle città d’arte e nelle aree interne» – dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

I numeri

Ad agosto il turismo montano registra il 47,4% di presenze, con punte oltre il 50% a ridosso di Ferragosto. Per l’intera estate in montagna si stimano oltre 6,8 milioni di arrivi (+4,8% rispetto al 2024). Nel quadrimestre giugno-settembre le proiezioni parlano di 70 milioni di arrivi complessivi (+7,69% rispetto al 2024), con un giro d’affari da 15 miliardi di euro solo per le prenotazioni alberghiere. Impressionante il dato di ottobre: già a giugno era stato prenotato il 43% delle strutture, segno di un’efficace destagionalizzazione.

Piacenza e provincia: potenzialità inespresse

«Questa fotografia nazionale – prosegue Tagliaferri – impone una riflessione per Piacenza e la sua provincia. Abbiamo colline, borghi storici, eccellenze enogastronomiche, percorsi lungo la Via Francigena e potenzialità per un turismo lento e sostenibile. Ma per agganciare la crescita servono infrastrutture efficienti, dalla viabilità locale alle connessioni ferroviarie, e una promozione mirata che vada oltre il “volantino della sagra”».

Il consigliere cita alcuni esempi concreti:

Castell’Arquato e la Val d’Arda, che potrebbero essere inserite stabilmente nei circuiti internazionali del turismo storico e cinematografico;

Bobbio e Alta Val Trebbia, con percorsi trekking e cicloturistici che richiedono manutenzione e segnaletica di qualità;

Colli piacentini, con vini e prodotti DOP che meritano pacchetti integrati enogastronomici capaci di attrarre visitatori tutto l’anno;

Zone termali come Salsomaggiore e Tabiano, facilmente collegabili a Piacenza in un’offerta ben strutturata.

L’ironia agostana

«Mentre il Governo lavora a un modello turistico vincente e destagionalizzato, in Emilia-Romagna rischiamo di restare fermi al binomio mare-Rimini e al festival estivo di turno. A Piacenza, poi, sembra che il turismo sia considerato un “optional”: si aspetta settembre per parlarne, come se i turisti chiedessero il permesso di arrivare dopo le ferie della Giunta. È ora di capire che o agganciamo il treno della crescita ora, o resteremo alla stazione… a guardare i convogli passare con dentro i visitatori diretti altrove».

Conclusione

«Il Governo Meloni ha dimostrato che, con dati, strategie e investimenti mirati, il turismo italiano può crescere e vincere la sfida internazionale. In Regione e a Piacenza dobbiamo smettere di raccontare scuse e iniziare a lavorare come si fa nel resto del Paese: con programmazione, infrastrutture e promozione seria. Perché il turismo, quando funziona, non è solo cartolina: è economia, lavoro e futuro» – conclude Tagliaferri.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy