Turismo in aumento, oltre il 6% rispetto al 2024. Piacenza, Bobbio, Vigolzone e Castell’Arquato: strategie comuni per continuare a crescere – AUDIO

Il turismo in Emilia-Romagna continua a mostrare segnali di crescita significativi, e all’interno di questo scenario la provincia di Piacenza – con particolare riferimento al territorio comunale – si distingue per dinamiche interessanti, sia in termini di flussi che di evoluzione dell’offerta.
Una crescita diffusa, con Piacenza in evidenza
Nel 2025 il comparto turistico registra un aumento generalizzato in tutta la regione. In particolare, l’area vasta Emilia emerge come una delle più dinamiche, con una crescita rilevante sia negli arrivi che nelle presenze.
All’interno di questo contesto, la provincia di Piacenza mostra un incremento consistente: i turisti aumentano di oltre il 6%, mentre i pernottamenti crescono di circa il 7%. Si tratta di un segnale importante, perché indica non solo una maggiore attrattività del territorio, ma anche una capacità crescente di trattenere i visitatori.
Il dato diventa ancora più significativo se si guarda al Comune di Piacenza, dove la crescita, pur più contenuta, resta solida e stabile. Questo suggerisce una distribuzione più ampia dei flussi turistici anche nelle aree circostanti, come i borghi e le zone collinari.
Il cambiamento delle preferenze: città, borghi e natura
L’analisi qualitativa dei dati evidenzia un’evoluzione nelle preferenze dei turisti. Chi arriva nel territorio tende sempre più a fermarsi più a lungo e a muoversi tra città e provincia, privilegiando esperienze diversificate.
Si rafforza infatti l’interesse per:
- i centri storici e le città d’arte
- i borghi dell’entroterra
- le aree appenniniche e collinari
Questo indica una crescente domanda di turismo lento, legato alla natura, ai cammini e alle esperienze autentiche, che si affianca al turismo più tradizionale.
Strutture ricettive: il peso dell’extra-alberghiero
Dal punto di vista dell’offerta, il sistema ricettivo mostra una trasformazione evidente.
Le strutture alberghiere continuano a rappresentare una componente fondamentale, con oltre un milione di turisti e più di due milioni di pernottamenti, ma crescono a ritmi più contenuti rispetto ad altre tipologie.
A trainare il settore è invece l’extra-alberghiero:
- gli alloggi gestiti in forma imprenditoriale registrano incrementi molto elevati
- anche gli alloggi privati mostrano una crescita significativa
- i campeggi e le altre soluzioni alternative contribuiscono a diversificare l’offerta
Nel complesso, le strutture extra-alberghiere evidenziano tassi di crescita nettamente superiori rispetto agli hotel, segnalando un cambiamento nelle modalità di soggiorno e nelle aspettative dei visitatori.
Qualità dell’offerta: polarizzazione e nuovi segmenti
Entrando nel dettaglio della provincia di Piacenza, emergono dinamiche interessanti anche all’interno delle diverse categorie ricettive.
Gli hotel di fascia medio-alta (4 e 5 stelle) registrano una lieve flessione nei flussi, mentre le strutture più economiche (1 e 2 stelle) crescono in modo significativo. Questo potrebbe indicare una maggiore sensibilità al prezzo o una diversa composizione della domanda.
Parallelamente, l’extra-alberghiero mostra performance molto positive:
- i campeggi registrano una crescita molto elevata
- gli alloggi imprenditoriali e privati aumentano in modo consistente
- le altre tipologie ricettive consolidano la loro presenza
Nel complesso, si osserva una progressiva diversificazione dell’offerta, capace di intercettare target differenti.
Strategie territoriali: fare rete per crescere
Accanto ai numeri, emerge con forza anche il tema della governance e della promozione.
Nel territorio piacentino è in atto una strategia basata sulla collaborazione tra enti locali, con l’obiettivo di costruire una comunicazione coordinata e valorizzare in modo unitario le risorse turistiche.
Tra le principali azioni:
- la creazione di una redazione territoriale condivisa
- il coordinamento tra Comuni e Unione dei Comuni
- l’integrazione con piattaforme regionali come Visit Emilia ed Emilia Romagna Turismo
Questo approccio consente di raccogliere e aggiornare costantemente le informazioni su eventi, strutture e attrazioni, migliorando la visibilità complessiva del territorio.
Progetti e sviluppo futuro
Guardando al futuro, il territorio si sta muovendo anche attraverso progetti finanziati dal Programma Turistico di Promozione Locale.
Tra le iniziative più rilevanti:
- Borghi & Castelli di Emilia, che punta su un racconto esperienziale tra cultura, enogastronomia e paesaggio
- Piacenza Terra di Festival, focalizzato su eventi culturali e musicali in contesti di pregio
Questi progetti mirano a rafforzare l’identità del territorio e a costruire un’offerta integrata, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno.
Il quadro che emerge è quello di un territorio in evoluzione, dove la crescita dei flussi turistici si accompagna a una trasformazione dell’offerta e delle modalità di fruizione.
Piacenza e la sua provincia stanno progressivamente costruendo un modello basato su:
- diversificazione dell’accoglienza
- valorizzazione del patrimonio diffuso
- collaborazione tra attori locali
Una strategia che, se consolidata, può rendere il territorio sempre più competitivo nel panorama turistico regionale e nazionale.
I DATI
Nel 2025 l’area Emilia registra oltre 1 milione e mezzo di turisti (1.515.850), con una crescita del +12,76% rispetto al 2024. I pernottamenti superano i 3,2 milioni (3.269.502), segnando un incremento del +9,53%.
La provincia di Piacenza accoglie circa 293 mila turisti (292.902), con un aumento del +6,40%, mentre i pernottamenti si attestano a 638 mila (638.027), in crescita del +6,98%.
Nel Comune di Piacenza si registrano oltre 152 mila turisti (152.363), pari a un incremento del +3,65%, e più di 331 mila pernottamenti (331.400), con una crescita del +3,68%.
Focus provincia di Piacenza (variazioni principali)
Strutture alberghiere
- Gli hotel 4 e 5 stelle registrano 88.500 turisti, ma con una flessione del -4,5%, mentre i pernottamenti sono 145.099 (-2,9%)
- Gli hotel 1 e 2 stelle accolgono 9.702 turisti (+16,0%) e generano 30.291 pernottamenti (+26,0%)
Extra-alberghiero
- I campeggi contano 4.495 turisti (+57,7%) e 24.167 pernottamenti (+53,3%)
- Gli alloggi imprenditoriali registrano 37.607 turisti (+21,6%) e 87.458 pernottamenti (+6,3%)
- Gli alloggi privati raggiungono 13.970 turisti (+68,0%) e 39.565 pernottamenti (+67,8%)
- Le altre tipologie totalizzano 7.816 turisti (+23,4%) e 69.077 pernottamenti (+11,3%)