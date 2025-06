Tutor, un futuro professionale per 70 giovani: consegnati gli attestati alla scuola

Una mattinata carica di emozione e soddisfazione per 70 giovani studenti, che hanno ricevuto l’attestato di qualifica professionale alla scuola di formazione Tutor, tra gli applausi di familiari, amici e insegnanti. Un traguardo importante, frutto di un anno di studio e formazione pratica all’interno di percorsi finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nei settori dell’estetica, dell’acconciatura, dell’impiantistica elettrica, della meccanica e della termoidraulica.

Attraverso gli stage in azienda e nei saloni professionali, i ragazzi hanno avuto la possibilità di misurarsi con il mondo del lavoro. Un’opportunità concreta che, in molti casi, si è già trasformata in un’occupazione stabile o in proposte di impiego imminenti.

“Siamo davvero orgogliosi dei nostri studenti – ha dichiarato Mirco Potami, direttore delle sedi di Piacenza e Fiorenzuola –. Stiamo già lavorando per proporre nuovi percorsi formativi per rispondere alle esigenze in continua evoluzione delle aziende del territorio e tra pochi giorni partiranno i Summer Camp”.

Alla cerimonia era presente anche il presidente di Tutor, Andrea Capellini, che ha voluto ringraziare tutto il personale dell’ente formativo: “Ogni figura ha dato il massimo: insegnanti, formatori, coordinatori e staff. Ma il nostro ringraziamento più grande va agli studenti, veri protagonisti di questo percorsi. Alcuni oggi sono qui con le famiglie, altri già impegnati nel lavoro: questo è il successo che ci ripaga di ogni sforzo”.

L’evento ha visto anche la partecipazione dell’assessore alle politiche educative del Comune di Piacenza, Mario Dadati, e dell’assessore alle politiche giovanili Francesco Brianzi. “Questo momento rappresenta un passaggio fondamentale per i ragazzi – ha sottolineato Dadati – che acquisiscono una qualifica concreta e spendibile nel mondo del lavoro. Tutor si conferma un alleato prezioso per la formazione giovanile”.

Sulla stessa linea anche l’assessore Brianzi: “Investire nella formazione significa investire nel futuro dei nostri giovani e nella competitività del territorio: occasioni come questa ne sono la prova più concreta”.

Alcuni studenti sono stati premiati con la lode, mentre alcuni hanno deciso di proseguire con percorsi di specializzazione. Per molti altri, il futuro è già iniziato.