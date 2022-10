Tutor, sabato presentazione del nuovo corso IFTS a Fiorenzuola

Sabato 22 ottobre alle 10 all’istituto Mattei di Fiorenzuola verrà presentato il nuovo corso gratuito IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore) per tecnico di manutenzione e installazione di impianti industriali organizzato dalla scuola di formazione Tutor Fiorenzuola. L’evento è aperto a tutti.

Questa figura professionale, fortemente ricercata sul nostro territorio, è in grado di assicurare il buon andamento del flusso produttivo attraverso la realizzazione, in sicurezza, di interventi di gestione e manutenzione di macchine e impianti meccanici tradizionali, a CN e digitali, in coerenza con le procedure e gli standard aziendali. Sarà inoltre in grado di operare sugli impianti produttivi sia all’interno dell’impresa, per la manutenzione predittiva, preventiva e di emergenza, sia presso le aziende clienti, anche all’estero, per l’assistenza tecnica post-vendita (installazione e manutenzione, quest’ultima anche in assistenza da remoto).

Il corso è aperto a giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti/domiciliati in Emilia Romagna, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore / ammissione al 5° anno di liceo / diploma professionale di 4° anno IeFP in area meccanica-meccatronica (tecnico riparatore dei veicoli a motore, tecnico per l’automazione industriale, tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati). Oltre al sindaco di Fiorenzuola, alla presentazione di sabato, saranno presenti il direttore di Tutor Mirco Potami e la responsabile di sede Grazia Marchetta, la dirigente del Mattei Rita Montesissa, rappresentanti dell’azienda TME SpA di Fidenza, dell’agenzia per il Lavoro Umana di Fiorenzuola e delle aziende partner del progetto.