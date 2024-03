Ubriaco alla guida del tir, bloccato dai carabinieri: rifiuta l’alcoltest, denunciato

Nel tardo pomeriggio di sabato 2 marzo i carabinieri della Stazione di Monticelli d’Ongina hanno ritirato la patente di guida ad un autista straniero di 45 anni e lo hanno denunciato per rifiuto ad accertamento dello stato di ebbrezza.

La pattuglia di Monticelli d’Ongina, a quell’ora la più vicina, è intervenuta presso un esercizio pubblico di Cortemaggiore ove era stato segnalato un avventore palesemente ubriaco che importunava il gestore ed altri clienti e che si era allontanato a bordo di un mezzo pesante. Poco dopo, appena fuori dal paese, lo hanno rintracciato mentre era alla guida di un camion in evidente stato di ebbrezza alcolica.

L’autista si rifiutava di sottoporsi a test con etilometro e per questo gli veniva ritirata la patente di guida e denunciato all’autorità giudiziaria. Il grosso mezzo, di proprietà di una ditta di trasporti pesarese, di cui l’uomo era dipendente, veniva fatto parcheggiare in apposita area in attesa del recupero da parte di altro dipendente della ditta proprietaria.

Quasi alla stessa ora, a San Nicolò a Trebbia i carabinieri di Sarmato hanno sanzionato per ubriachezza e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale uno straniero 40enne che presso un supermercato di quella di via Emilia Pavese, in evidente stato di ubriachezza, aveva importunato i dipendenti ed ostacolato le operazioni di chiusura dell’esercizio.

Aveva assunto un atteggiamento aggressivo e minaccioso anche nei confronti dei carabinieri che erano stati chiamati ad intervenire. L’uomo è stato a fatica immobilizzato e successivamente da personale del 118 fatto intervenire è stato trasportato presso l’ospedale di Piacenza per le cure del caso.