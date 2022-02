Ucraina, la testimonianza di Uliana che vive a Piacenza: “Situazione pesante, i miei genitori vivono con le valige pronte per lasciare il paese” – AUDIO

Ucraina, la testimonianza di Uliana che vive a Piacenza: “Situazione pesante, dal telefono vedo i miei genitori con le valige pronte”. Questo il racconto a Radio sound, con la voce spezzata dalla tensione, della giovane residente da 7 anni in città.

“La mia famiglia è pronta per scappare perché in qualsiasi momento può succedere di tutto. Attraverso le videochiamate mi raccontano questi giorni di guerra dicendomi che stanno morendo tanti giovani. La situazione è questa però dobbiamo mantenere la calma perché il nostro paese ancora non è stato conquistato”.

Sono giorni di grande sofferenza

“Tanta! In particolare perché già nel 2014 c’erano state delle problematiche ed era stato chiamato alle armi mio fratello, allora 18enne. Adesso dopo diversi anni ritorna l’incubo, anche peggio di prima”.

