Ufficio immigrazione, due giorni di consegna dei permessi di soggiorno senza appuntamento

10 Gennaio 2026 Redazione FG Attualità
La questura informa che nelle giornate di sabato 17/01/2026 e sabato 24/01/2026, l’ufficio immigrazione procederà a due giornate  straordinarie di consegna senza appuntamento dei titoli di soggiorno con orario continuato 08.30/12.30.

Nel caso di numeroso afflusso di utenti l’ingresso sarà consentito fino a n. 150 persone.

