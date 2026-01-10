Ufficio immigrazione, due giorni di consegna dei permessi di soggiorno senza appuntamento

La questura informa che nelle giornate di sabato 17/01/2026 e sabato 24/01/2026, l’ufficio immigrazione procederà a due giornate straordinarie di consegnasenza appuntamento dei titoli di soggiorno con orario continuato08.30/12.30.
Nel caso di numeroso afflusso di utenti l’ingresso sarà consentito fino a n. 150 persone.
