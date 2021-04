“Rivendicare la centralità del lavoro”, il tour nazionale dell’Ugl tocca Amazon di Castel San Giovanni

Il Tour Nazione UGL-IL LAVORO CAMBIA, ANCHE NOI arriva a Piacenza il 28 aprile 2021.

Alle ore 10,00 del giorno 28 aprile 2021 il Segretario Generale Francesco Paolo Capone sarà presente nel parcheggio adiacente allo stabilimento AMAZON di Castel San Giovanni. L’idea nasce dalla volontà dell’Ugl di rivendicare la centralità del lavoro, andando nelle piazze, nelle fabbriche e nelle realtà produttive di tutto il Paese.

L’obiettivo è quello di raggiungere nei singoli territori i propri iscritti, i dirigenti e tutti i lavoratori alle prese con una crisi economico-sociale che sta acuendo le disuguaglianze.

E una delle due date scelte dalla Segreteria Generale per fare tappa nella nostra regione è proprio Piacenza e il sito Amazon.

UGL quest’anno non potendo riunire i lavoratori in un’unica piazza per le celebrazioni del Primo Maggio, ha voluto con questi eventi itineranti darà voce a tutte le strutture che sul territorio lavorano con l’unico obiettivo di tutelare i lavoratori.

Un viaggio che attraversando l’Italia si concluderà proprio il Primo Maggio a Milano.

Ad accogliere il Segretario Generale Capone e tutte le maggiori figure apicali dell’Organizzazione Sindacale sarà il Segretario Regionale Ugl Terziario e Segretario Territoriale di Piacenza, Pino De Rosa insieme ai dirigenti sindacali territoriali e dei territori limitrofi.

Un appuntamento, dunque, di assoluta importanza che, insieme a temi fondamentali quali la sicurezza sul lavoro e la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa,pone ancora una volta al centro dell’azione sindacale il rilancio dell’occupazione e dei territori.