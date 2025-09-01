Dalla piscina Farnesiana al Polisportivo passando per Daturi e skate park: “Opere importanti dal punto di vista sportivo e sociale”

Si è chiuso questa sera poco prima della 19 il quarto ritiro della giunta comunale di Piacenza guidata dalla sindaca Katia Tarasconi.

LA NOTA DELLA GIUNTA COMUNALE: “TRE GIORNI DI LAVORO INTENSO”

Una tre giorni di lavoro intenso durante la quale sindaca e assessori si sono confrontati e hanno fatto il punto sui vari progetti in essere e in partenza, approfondendone ogni aspetto. La giornata di oggi, come ormai da tradizione, ha visto la partecipazione dei consiglieri di maggioranza che, nella tarda mattinata, hanno raggiunto la giunta, ospite (naturalmente a sue spese, come sempre) dell’agriturismo Cà del Conte a Rocchetta di Morfasso. Dopo il pranzo tutti insieme, è iniziato il pomeriggio di lavoro durante il quale sindaca, vicesindaco e assessori hanno risposto alle domande dei consiglieri e hanno condiviso con loro le azioni amministrative di questo periodo.

La mattinata si è aperta con la relazione di Mario Dadati, assessore allo Sport e alla Scuola, che ha toccato vari argomenti di notevole rilievo, poi ripresi anche dalla sindaca nel suo intervento conclusivo durante il quale è stato fatto il bilancio dei tre giorni di ritiro in alta Valdarda.

Prima di tutto si è parlato dello stato di avanzamento delle pratiche relative alla riqualificazione della piscina Farnesiana e del Polisportivo Franzanti: opere sulle quali l’amministrazione punta molto per consentire a Piacenza di poter beneficiare in futuro di un polo di impianti moderni e funzionali, non solo dal punto di vista sportivo ma anche aggregativo e sociale.

Sempre sul fronte opere, si parlato a lungo dell’Arena Daturi: il Comune ha vinto il bando ministeriale Sport Illumina grazie al quale ha ottenuto un finanziamento di 320mila euro che consentirà di riqualificare la parte ad uso sportivo dell’arena e di installare un’altra area di fitness outdoor che andrà ad arricchire il parco di quelle già allestite dall’amministrazione in varie zone della città.

Un finanziamento, quest’ultimo, che si somma al progetto comunale dello skate park e ai lavori di riqualificazione che renderanno il Daturi un fiore all’occhiello di Piacenza, un luogo inclusivo e accessibile di sport, di grandi eventi e di aggregazione giovanile per eccellenza. Da non dimenticare l’imminente bando per il “naming” dell’arena con il quale il Comune intende trovare un partner di rilievo e avviare così un nuovo corso per il Daturi. E tornando alle aree fitness, l’assessore Dadati ha parlato di quella che sorgerà sul Pubblico Passeggio finanziata dal bando Sport nei Parchi.

Sul fronte servizi, si è parlato del progetto dello Sportello dello Sport che prevede di aprire un punto fisico in città che metterà in comunicazione le realtà sportive con i vari ordini professionali: un’esigenza particolarmente sentita dalle società e dalle associazioni sportive per varie necessità.

Per quanto riguarda la scuola, si è arrivati alla formalizzazione del percorso che porterà, dopo tanti anni di attesa, alla riforma del Primo ciclo di istruzione del Comune di Piacenza. Da settembre 2026 la proposta prevede che si arrivi a costituire 8 istituti comprensivi basati su criteri territoriali, che andranno a sostituire le attuali 9 autonomie scolastiche.

Come ogni anno, la sindaca Katia Tarasconi ha tirato le fila, punto per punto, di queste giornate di lavoro e confronto. Un approfondimento particolare, nel suo intervento, ha riguardato il tema del personale e della riorganizzazione dell’ente: grazie al gran lavoro degli ultimi anni, particolarmente complesso e articolato, si è ora arrivati ad avere un organico adeguato e in grado di far fronte alle molteplici esigenze dell’ente, anche e soprattutto sul fronte dei servizi al cittadino.

Ora si è pieno regime, ma naturalmente – come ha sottolineato la sindaca – il percorso è in costante evoluzione. Ma grazie alla formazione e a una rinnovata organizzazione delle funzioni, si è dato il via a un nuovo corso.

Giornate intense, dunque, e bilancio positivo: “E’ un momento per noi fondamentale – ha detto – che ci aiuta a mettere in fila i vari temi, dialogando in modo produttivo e franco, tutti insieme nello stesso luogo. E anche la condivisione del tempo dopo il lavoro è davvero utile a consolidare lo spirito di squadra del nostro gruppo; un gruppo di cui sono davvero orgogliosa, ogni anno di più”.

