In casa un etto di cocaina e oltre 10 mila euro in contanti, due arresti

In casa tenevano un etto di cocaina e oltre 10 mila euro in contanti. In manette sono finiti due albanesi di 26 e 27 anni. I fatti sono accaduti alcuni giorni fa. La polizia, al culmine di alcuni controlli compiuti nella zona di via Colombo, ha pensato di “fare visita” a questi due giovani presentandosi davanti alla loro abitazione.

Intuizione corretta: gli agenti, all’interno dell’abitazione, si sono imbattuti in una vasta quantità di cocaina per un peso complessivo di un etto. Parte dello stupefacente era già stato suddiviso in dosi. Oltre alla droga i poliziotti hanno recuperato anche circa 10 mila euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. I due albanesi sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.