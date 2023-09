“Un Po di Bici”, biciclettata il 30 settembre per scoprire la maestosità del Grande Fiume

Pedalare insieme per scoprire, in 20 chilometri di bellezza, la maestosità del Po e l’incanto della Trebbia, è questo lo scopo della biciclettata organizzata dalle associazioni Velo Lento, Legambiente, Ciclofficina Pignone e Polisportiva Piacenza 2200, sabato 30 settembre alle 15 sul lungo Po e Parco del Trebbia, in collegamento con l’evento Il Mare in Città, organizzato dal Comune di Piacenza.

Si partirà dallo Scalo Pontieri, in via del Pontiere alle ore 15 (ritrovo alle 14,45) ed il percorso, di 20 chilometri andata e ritorno, adatto a tutte le persone, anche bambini, che abbiano esperienza di biciclette e pedalate, si terrà in sicurezza lungo percorsi ciclabili e strade secondarie.

L’itinerario si snoderà sul lungo Po, argine del Trebbia, Ponte Trebbia, Malpaga, per arrivare in Località Puglia, punto particolarmente panoramico del fiume Po , e tornare alle 17 allo scalo Pontieri , dove si potrà partecipare agli eventi organizzati da Mare in Città e trovare food track per un ristoro. In contemporanea si terrà un raduno di vecchie MTB anni 80 che faranno lo stesso percorso su strade sterrate.