Università Cattolica investe nel futuro sostenibile: al via nel campus di Piacenza la Comunità energetica rinnovabile

Università Cattolica al via una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) creata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Fondazione EDUCatt nel Campus di Piacenza dell’Ateneo: Shared Energy Campus – questo il nome della CER – è destinata a diventare un’esperienza pilota in vista di analoghe creazioni in altre sedi dell’Ateneo, a partire dal Campus di Cremona.

Università Cattolica, il progetto

Il progetto si inserisce nell’ambito di una serie di iniziative che le tre Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, di Economia e Giurisprudenza e di Scienze della formazione hanno da tempo avviato su temi legati alla sostenibilità, studiata e indagata in tutti i suoi aspetti da numerosi centri di ricerca che operano nel Campus di Piacenza. Tra gli altri, OPERA – Osservatorio europeo per l’agricoltura sostenibile, diretto dal professor Ettore Capri, e RES.m HUB – Research Centre for Responsibility, Ethics and Sustainability in Management, guidato dalla professoressa Anna Maria Fellegara.

Università Cattolica, l’atto costitutivo

L’atto costitutivo della CER stipulato ieri, giovedì 25 luglio, nel Campus di Piacenza con la firma da parte del Rettore dell’Università Cattolica, Elena Beccalli, e del Direttore di EDUCatt Angelo Giornelli, su procura della Presidente Elena Marta, dinanzi al Notaio Massimo Toscani.

Il Rettore Elena Beccalli

«Per l’Università Cattolica, sostenibilità e tutela dell’ambiente sono due temi di assoluto rilievo. Per questo motivo, abbiamo investito risorse nella creazione di un parco agrovoltaico. Dall’idea iniziale di assumere uno stile più consapevole rispetto ai consumi energetici, costruendo un impianto destinato a soddisfare una parte consistente del fabbisogno della sede con energia da fonti rinnovabili, il Comitato sostenibilità del Campus di Piacenza ha maturato il convincimento che questa fosse un’occasione da non perdere per una più completa interpretazione del proprio ruolo nella transizione energetica ispirato ai principi della Laudato si’”.

Your browser does not support the video tag. Scopri di +

“Da qui il progetto, con i suoi ulteriori sviluppi, di ampliare e condividere l’energia prodotta con altri soggetti, formando una comunità aperta, solidale e inclusiva. Oltre ai benefici economici e all’efficientamento legato all’autoconsumo virtuale locale, che evita sovraccarichi e garantisce stabilità al sistema energetico, rimangono prioritarie le finalità sociali e di contrasto alla povertà energetica», ha dichiarato il Rettore dell’Università Cattolica, Elena Beccalli.

Università Cattolica, il responsabile del CER

Responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa della CER nominato è Angelo Manfredini, Direttore della Sede di Piacenza-Cremona dell’Università Cattolica.

Università Cattolica, gli aspetti legali e fiscali

Nella creazione della CER posta particolare attenzione agli aspetti legali e fiscali, che sono curati e saranno seguiti in particolare dal professor Marco Allena, nuovo Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, e dall’avvocato Umberto Volontè, partner dello Studio Advest TLC.

Università Cattolica, una delle prime comunità energetiche

L’iniziativa rappresenta una delle prime comunità energetiche in Italia promossa da enti universitari con l’obiettivo di favorire l’uso delle energie rinnovabili sul territorio. A breve saranno ultimati presso il Campus di Piacenza un parco agrovoltaico, realizzato con la referenza del professor Stefano Amaducci, e un impianto fotovoltaico nei pressi di un vigneto, con referente il professor Stefano Poni. Entrambi gli impianti confluiranno nella CER. Grazie alla costituzione della CER, sarà possibile migliorare l’efficienza della rete energetica e promuovere l’autoconsumo virtuale tra i membri della comunità, destinati a diventare più numerosi nei prossimi mesi. La CER, infatti, è aperta all’ingresso di nuovi soci.

Un progetto condiviso

Il progetto è condiviso con altre realtà del territorio, che hanno espresso interesse a partecipare alla CER sia come prosumer (produttori e consumatori di energia rinnovabile) sia come semplici consumatori. Prossimo obiettivo l’estensione della comunità, in particolare, alla casa circondariale di Piacenza, con la quale già sono in atto progetti condivisi che coinvolgono tutte le Facoltà presenti in città – come la coltivazione di fragole curata dal professor Ettore Capri, lo sportello giuridico della professoressa Roberta Casiraghi, i laboratori didattici della professoressa Elisabetta Musi -, alla Diocesi di Piacenza-Bobbio e all’Opera Pia Alberoni.