Presentazione al PalabancaEventi del volume “Va sentiero” il 15 maggio

Lunedì 15 maggio, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, in Sala Panini, appuntamento, per iniziativa della Banca di Piacenza, con la presentazione del volume di Yuri Basilicò e Sara Furlanetto “Va’ sentiero – In cammino per le Terre Alte d’Italia” (Rizzoli). La pubblicazione sarà illustrata dagli autori.

“Quante vite si vivono in cammino?” – si chiedono Basilicò e Furlanetto – che danno questa risposta: “Camminare attraverso l’Italia crea un racconto corale e si riscopre il senso più vero del viaggio. Un sogno condiviso lungo i 7.887 chilometri sul Sentiero Italia, alla scoperta di un patrimonio poco noto, fatto di storie, cibi, lingue, paesaggi, genti”. Con questo libro i fondatori del progetto Va’ sentiero propongono 25 itinerari, da percorrere attraverso tutte le regioni italiane.

La partecipazione è libera (precedenza ai Soci e ai Clienti della Banca) con prenotazione (relaz.esterne@bancadipiacenza.it – tf 0523 542357).