Campagna di vaccinazione antinfluenzale: le opportunità a dicembre per i lavoratori dei servizi essenziali

Prosegue, anche per il mese di dicembre, la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Per gli over60, i malati cronici e i loro familiari, l’indicazione è quella di rivolgersi al proprio medico o pediatra di famiglia. Le donne in gravidanza possono contattare il proprio medico curante o al dipartimento di Sanità pubblica (piazzale Milano, Piacenza). Per gli addetti ai servizi assistenziali e di primario interesse collettivo (forze dell’ordine, protezione civile, donatori di sangue, personale scolastico, personale dei trasporti pubblici, volontari dei servizi di emergenza e dipendenti delle pubbliche amministrazioni) nel mese di dicembre sono attivi i seguenti ambulatori:

PIACENZA (hub vaccinale ex Arsenale, in viale Malta)

– ad accesso libero 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 e 16 dicembre dalle ore 15 alle 20

FIORENZUOLA (sede di via Roma 12, di fronte all’ospedale)

– ad accesso libero, ogni martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.



Per esigenze legate all’emergenza Covid19, sono invece temporaneamente sospese alcune sedute vaccinali ambulatoriali accessibili ai cittadini solo su prenotazione e gestite dall’Igiene e Sanità pubblica a Piacenza, in piazzale Milano (terzo piano, blocco C). Gli utenti che erano in agenda sono stati avvisati telefonicamente. Si tratta di prestazioni differibili, come le vaccinazioni degli adolescenti, quelle per i viaggi internazionali e i richiami per l’età adulta. Le sedute sospese verranno recuperate nel più breve tempo possibile.

Rimangono invece aperti gli ambulatori vaccinali per le donne in gravidanza e quelli per i pazienti fragili.

Le sedi di Fiorenzuola e Borgonovo non subiscono variazioni.

Per eventuali chiarimenti e richieste urgenti è possibile scrivere una mail a vaccinazioniadultipc@ausl.pc.it.