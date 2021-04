Prime dosi di vaccino Johnson & Johnson consegnate stamattina a Piacenza: “Più agevoli da utilizzare, le aspettavamo” – AUDIO

Questa mattina sono arrivate all’ospedale di Piacenza le prime dosi del nuovo vaccino Johnson & Johnson. Militari dell’Esercito e Carabinieri hanno scortato il pacco, che contiene 850 dosi, e lo hanno consegnato ai professionisti della Farmacia dell’Azienda Usl di Piacenza.

“Il nuovo vaccino, di più facile conservazione e monodose, sarà utilizzato appena possibile”, come spiega il direttore generale Ausl Luca Baldino.

L’Azienda Usl di Piacenza, in stretto raccordo con la Regione Emilia Romagna, sta valutando come organizzare la somministrazione. Maggiori dettagli sulla pianificazione saranno forniti in seguito.