Riparte la “Generazione Z”, protagonista del prossimo incontro Valentina Vezzali

Riparte il ciclo di incontri dedicati alla “Generazione Z tra passato e presente”: appuntamento giovedì 23 ottobre alle 10.30, nella cornice del salone monumentale di Palazzo Gotico, con la leggenda della scherma Valentina Vezzali, l’atleta che ha ottenuto più medaglie nella storia dello sport italiano.

L’evento, rivolto in primis agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, ma aperto anche alla cittadinanza sino ad esaurimento dei posti disponibili, sarà condotto dai giornalisti Mauro Molinaroli e Gian Luca Rocco, direttore di “Libertà”, affiancati dal presidente del Circolo Pettorelli Alessandro Bossalini.

Vincitrice di sei ori olimpici – cui si aggiungono un argento e due medaglie di bronzo – nonché detentrice di 16 titoli mondiali e 13 ori europei, Valentina Vezzali è delegata ai rapporti istituzionali della Federazione italiana Scherma e in queste vesti, nel maggio scorso, ha partecipato a Palazzo Farnese alla presentazione dei Campionati italiani Assoluti di Scherma Olimpica tenutisi a Piacenza. “Questa volta – sottolinea l’assessore alla Cultura Christian Fiazza – porterà la propria testimonianza di atleta di straordinario successo, condividendo con una platea gremita di giovani i valori della disciplina sportiva, dell’impegno e della tenacia che l’hanno portata a esprimere ai più alti livelli in ambito internazionale il proprio talento.

La rassegna “Generazione Z”, avviata con un primo ciclo nel novembre 2023 e giunta alla sua terza edizione, l’abbiamo pensata proprio per favorire, innanzitutto come opportunità per i giovani, l’incontro con figure autorevoli e stimate, il cui percorso professionale e umano possa essere motivo di riflessione ed esempio attraverso il quale approfondire temi di grande attualità”.

