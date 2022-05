Vap/Uyba, i risultati del weekend: vincono U18, Serie B2 e Serie C

La Vap/Uyba (U18) supera la Flypool Ozzano col risultato di 3-0 al termine di una gara dominata dalle piacentine. Le padrone di casa non partono col piede giusto e, a causa di qualche errore di troppo al servizio, si trovano in svantaggio all’inizio del primo set. Ma le ragazze di coach Mineo, una volta registrata sia la battuta che la fase difensiva, sfoderano una splendida prestazione in fase offensiva riuscendo a rimontare e ad aggiudicarsi il parziale.

Il secondo set è quello più equilibrato dei tre, con le bolognesi impegnate a cercare di accorciare le distanza attaccando con coraggio e decisione; la Vap/Uyba è però puntale in ricezione e riesce spesso a contrattaccare. Una serie positiva al servizio nelle fasi finali del set permette alle piacentine di andare sul 2-0.

Nel terzo ed ultimo parziale, le piacentine giocano all’attacco, difendendosi con ordine e realizzando diversi punti in battuta riuscendo così a portare a casa l’intera posta in palio.

VAP UYBA ITAS – FLYPOOL OZZANO BOLOGNA 3-0

(25-12, 25-22, 25-14)

Vap: Camurri, Clemente, Crisafulli (K), Falcetta, Ferrari, Gainelli, Iacona, Kraja, Magnabosco, Marchetti, Masotti, Muller (L2), Sabatelli, Soragna. All. Mineo-Chiodaroli

Flypool: Cazzola, Chinni, Cocozza, Gandolfi, Malaguti, Stanni, Stefanelli, Ussia, Venezia, Zini. All. Zulli

Serie B2

La Vap/Uyba supera per 3-2, al termine di una gara bella e combattuta che ha visto una splendida rimonta delle padrone di casa, la Volley Modena. Le giocatrici ospiti partono forte in attacco e si portano subito sul 2-0 sfruttando una fase offensiva sempre incisiva e qualche errore in ricezione delle avversarie. Sembra finita ma nel terzo set, le piacentine, accorciano le distanze grazie a un ottimo servizio e a una fase difensiva ordinata.

La Vap/Uyba continua ad attaccare alla ricerca del pareggio e, con una tattica efficace in battuta e con diversi muri in difesa, prima fissa il conto dei parziali sul 2-2 e poi vince la partita al tie-break.

LTP VAP UYBA – VOLLEY STADIUM MODENA 3-2

(17-25, 22-25, 25-23, 25-14, 15-9)

VAP: Gainelli, Marchetti, Sabatelli, Paounov, Clemente, Kraja, Falcetta, Ferrari, Masotti, Camurri, Iacona, Crisafulli (L1), Muller (L2). All. Mineo-Chiodaroli

VOLLEY STADIUM MODENA: Natali, Sala, Poltronieri, Cecereanu, Moretti, Perani, Cardinali, Galli (L1), Calanca B. (L2), Orlandini, Chelli, Calanca M., Zanni, Raimondi, Bernardoni. All. Molinari

Serie C

La Vap/Uyba si aggiudica, col risultato di 3-1, la gara interna contro Energy Parma. Le piacentine partono male commettendo diversi errori sia in attacco che in difesa e così il primo set lo vincono le ospiti.

La reazione delle piacentine non si fa attendere e, a partire del secondo parziale, le ragazze di coach Mineo iniziano la loro rimonta grazie a una tattica basata sul servizio e su un’ottima ricezione portando il match sull’1-1.

Nel terzo e nel quarto set la partita prosegue sulla falsa riga del secondo parziale con la Vap che tiene alto il ritmo di gioco e che, con la battuta, costringe spesso all’errore le avversarie; le parmigiane non riescono a trovare le contromisure e le padrone di casa chiudono il match.

MPM VAP UYBA – ENERGY VOLLEY PARMA 3-1

(16-25, 25-17, 26-24, 25-23)

VAP: Carini, Dodi, Ferrari, Gazzola (L1), Gionelli (L2), Magnabosco (K), Mozzi, Polenghi, Ruggeri, Soragna, Zlatanov. All. Mineo-Chiodaroli

ENERGY VOLLEY: Antonellis (L2), Colombini, Dondi, Gonnella, Lopresti, Mantelli (L1), Massera, Pignoli, Rigon, Serio, They, Trezzi, Villani, Zeby. All. Piazza-Misseri