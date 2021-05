Velodromo di Fiorenzuola, martedì e mercoledì le prime gare del 2021

Una giornata sarà dedicata alle categorie femminili, l’altra a quelle maschili. In pista anche Junior ed Elite

È tutto pronto al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola per le prime due gare della stagione 2021, in scena domani e mercoledì (25 e 26 maggio). La prima giornata è denominata “Ragazze in pista” ed è dedicata alle categorie femminili, la seconda (“Ragazzi in pista”) a quelle maschili.

Si tratta di gare omnium, che inizieranno in entrambi i casi alle 17. Domani saranno in scena le Donne Allieve e le Donne Open (Junior, Under 23 ed Elite insieme).

Mercoledì invece saranno in gara gli uomini, con gare per Allievi, Juniores e una che vedrà gareggiare insieme Elite e Under 23.

Archiviato questo appuntamento, il prossimo è fissato per le giornate dell’8 e del 9 giugno (a breve saranno dati aggiornamenti sulle categorie coinvolte), mentre la gara clou della stagione, come di consueto, sarà la 24^ edizione della 6 Giorni delle Rose Internazionale, dal 30 giugno al 5 luglio, con tanti campioni e campionesse da tutto il mondo e la novità di omnium per Junior, donne e uomini.