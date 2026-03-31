Minori violenti a Carpaneto, vertice sulla sicurezza a Carpaneto: “Impegno di prefettura e istituzioni”

Qualche tempo fa, avevo preannunciato di aver domandato alla Prefettura un incontro dedicato al tema della sicurezza a Carpaneto, per approfondire la situazione anche a seguito di alcuni fatto occorsi lo scorso gennaio; il Prefetto ha risposto positivamente alla richiesta, convocando per la mattina del 30 marzo una riunione del massimo organismo di sicurezza pubblica – il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – interamente dedicata a Carpaneto. All’incontro erano presenti, per il Comune di Carpaneto, il sottoscritto, il vicesindaco Pezza, il Comandante Paolo Giovannini e l’Assistente sociale area minori dott.ssa Nicoletta Clini.

Presente il Prefetto dott.ssa Patrizia Palmisani, il Presidente della Provincia Ing. Monica Patelli, il Questore di Piacenza dott. Gianpaolo Bonafini, il Comandante provinciale dei Carabinieri Colonnello Pierantonio Breda, il Colonnello Biagio Bertoldi, il Maggiore Nicola Piccolo della Guardia di Finanza, il Capo di Gabinetto della Prefettura dott. Claudio Giordano e la Dirigente dell’Area Ordine e Sicurezza Pubblica Viceprefetto dott.ssa Roberta De Francesco.

I reati a Carpaneto

Il Prefetto ha illustrato i dati di Carpaneto relativi alla delittuosità degli ultimi tre anni, dai quali emerge come Carpaneto si confermi un territorio dalla delittuosita’ stabile, con indicatori inferiori sia alla media provinciale sia a quella nazionale. I reati più frequenti restano i furti, che tuttavia risultano in calo a partire dal 2023. È stato inoltre evidenziato un lieve aumento delle segnalazioni di violenza domestica, fenomeno riconducibile principalmente a una maggiore propensione alla denuncia, elemento da leggere quindi anche in chiave positiva in termini di potenzialità di prevenzione.

Il quadro generale è stato ricondotto, da un lato, alla composizione della comunità locale, ampiamente rispettosa delle regole, e dall’altro all’efficace attività di prevenzione svolta dalle Forze dell’Ordine in sinergia con le Istituzioni locali.

L’aggressione di gennaio

Il Sindaco ha quindi rappresentato le criticità emerse nelle scorse settimane, con particolare riferimento a un episodio avvenuto nel mese di gennaio, riconducibile a un gruppo di minori già noti ai Servizi sociali, per il quale si stanno individuando e svolgendo soluzioni coerenti con gli obiettivi di tutela della sicurezza e di recupero dei minori coinvolti.

Il Sindaco esprime pertanto sincera gratitudine a Prefetto e ai vertici provinciali delle Forze dell’ordine, per la disponibilità a effettuare un incontro del Comitato dedicato a Carpaneto, il che rappresenta la prima volta che ciò avviene. Inoltre, l’esito è molto positivo, in quanto conferma, da un lato, la situazione di effettiva sicurezza sociale di cui gode il paese, e, dall’altro, la piena collaborazione e sinergia tra le istituzioni nell’ambito delle rispettive competenze e degli strumenti di intervento previsti dalla legge.

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