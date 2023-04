Il viceministro Bignami: “Quarta corsia in A1, Statale 45 e tangenziale di Castel San Giovanni temi pronti ad approdare a Roma” – AUDIO

Il vice ministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, il presidente della Commissione Finanze della Camera Marco Osnato e il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti hanno partecipato al convegno organizzato in Sant’Ilario da Fratelli d’Italia. Un’occasione per fare il punto sui lavori del governo e incontrare il territorio.

Marco Osnato ha illustrato quanto fatto in merito al superbonus: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro, siamo riusciti a salvare alcune categorie importanti come l’edilizia sociale, le onlus, l’edilizia libera. Siamo riusciti a dare quelle risposte più urgenti e liberare i crediti incagliati che erano il grosso problema delle aziende e delle famiglie italiane. Oggi abbiamo la certezza di avere un documento di economia e finanza molto importante che da un po’ di respiro alla nazione e alle famiglie. Sappiamo che è sorto un tesoretto di 3 miliardi che verrà destinato all’abbattimento del cuneo fiscale per i ceti meno abbienti. Ci stiamo apprestando a fare anche la riforma fiscale. C’è la legge delega che verrà incardinata proprio nella mia commissione giovedì e sarà un grande volano per la nostra nazione. Tanti analisti finanziari, anche stranieri, sono propensi a valutare l’Italia come uno dei paesi in cui investire”.

Galeazzo Bignami ha trascorso la giornata sul territorio piacentino: “Abbiamo incontrato alcuni sindaci del Piacentino e il presidente della Provincia. Hanno formalizzato una serie di richieste che cercheremo di formalizzare al Ministero dei Trasporti, a partire dalla quarta corsia dell’autostrada che è un tema centrale. Poi la Statale 45 e altre infrastrutture come la tangenziale di Castel San Giovanni. Un punto prezioso che porta Piacenza a Roma in maniera concreta”.

Gli onori di casa, ovviamente, sono stati lasciati a Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, accolto da un lungo applauso da parte di militanti e simpatizzanti.