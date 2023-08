Paura in via Taverna, non risponde al telefono né al citofono e i vicini chiamano i soccorsi: stava dormendo.

Non lo vedevano da un po’ di tempo e quel giorno i vicini di casa avevano deciso di accertarsi del suo stato di salute. Così hanno iniziato a telefonargli e citofonargli. Nulla. Il vicino di casa non rispondeva e tutte le tracce lasciavano presagire che non fosse partito.

A quel punto i residenti di una palazzina di via Taverna hanno deciso di avvisare i soccorsi, preoccupati che potesse essere accaduto qualcosa. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento, accompagnati dagli operatori sanitari del 118. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme.

L’uomo non rispondeva perché stava dormendo, in buono stato di salute. Con ogni probabilità nei giorni precedenti non era uscito di casa a causa delle elevate temperature. Ammirevole comunque l’interessamento dei vicini di casa che di fronte a un possibile scenario drammatico hanno allertato i soccorsi.