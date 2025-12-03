Violenza e persecuzioni verso la fidanzata, l’ultima aggressione in un bar di via Colombo: 20enne bloccato e arrestato

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Piacenza ha tratto in arresto un ventenne egiziano residente a Piacenza, in regola con le norme di soggiorno sul territorio nazionale, per il reato di rapina.

Le Volanti sono intervenute in serata in un bar di via Colombo, ove il soggetto aveva dapprima aggredito la ex fidanzata, per poi sottrarle la borsa e provare a darsi alla fuga.

Rintracciato ancora in possesso della borsa, la Volante lo ha fermato ed ha restituito il bene alla vittima.

Anche al cospetto degli operanti, manifestando chiara volontà di possesso sulla donna, ha dato in escandescenze, pretendendo che la vittima gli desse ascolto.

A quel punto, onde impedire nuove aggressioni, gli agenti hanno ammanettato il soggetto e lo hanno condotto in Questura.

Dal racconto della donna è emerso un quadro di violenze e vessazioni, durante il rapporto, che la donna aveva da poco fatto cessare, chiudendo i ponti con l’arrestato.

“Anche il fatto accaduto si inserisce in un quadro di atteggiamenti reiterati di possesso, controllo e gelosia, già manifestati nei confronti della vittima durante la relazione. L’azione criminosa di ieri, oltre a integrare la fattispecie di rapina, era espressione di un comportamento persecutorio e aggressivo, finalizzato a mantenere un dominio sulla persona offesa. Tale atteggiamento, caratterizzato da insistenza e violenza, evidenziava un concreto pericolo di reiterazione di analoghe condotte e un elevato rischio per l’incolumità della vittima; pertanto, gli operanti procedevano all’arresto del soggetto”, si legge in una nota della questura.

L’analisi delle telecamere di sorveglianza del locale ha confermato il racconto della vittima e dei testimoni.

Inoltre, è emerso che il soggetto era sottoposto alla misura di prevenzione emessa dal Questore di Piacenza del divieto di accesso ai locali pubblici, comminatagli dopo che in una occasione precedente aveva dato in escandescenza contro i poliziotti durante un controllo nel medesimo bar di via Colombo; pertanto, per il soggetto è scattata anche la denuncia per la violazione della misura.

La polizia ha quindi arrestato il ragazzo e lo ha associato presso le celle di sicurezza della Questura in attesa di processo per direttissima.

Al termine della direttissima l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare del Divieto di Avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico e obbligo di firma in Questura.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy