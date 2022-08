Il video della violenza sessuale pubblicato integralmente su alcune testate, la Procura: “Fatto riconducibile a ipotesi di reato”

Il video della violenza sessuale avvenuta a Piacenza, in via Scalabrini, sta causando ben più di una polemica. Già perché alcuni organi di informazione nazionale hanno scelto di pubblicarlo integralmente e lo stesso video integrale è stato poi postato da Giorgia Meloni sul proprio profilo Facebook. Parliamo ovviamente del video girato dal residente in via Scalabrini, un video che conferma la grande prontezza di riflessi del cittadino, pare lo stesso che ha chiamato le forze dell’ordine: si tratta infatti di una prova schiacciante nel processo che l’aggressore ora dovrà affrontare con l’accusa di violenza sessuale. A tal proposito, a parte il comprensibile dibattito in tema deontologico (era necessario a livello giornalistico pubblicare il video senza censura?), la Procura comunica in una nota che la pubblicazione integrale potrebbe rivelarsi anche illegale:

“Circa la diffusione sui media di video riproducenti l’episodio criminoso sono in corso approfonditi accertamenti, trattandosi di fatto astrattamente riconducibile a ipotesi di reato”.