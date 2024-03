Visit Teatro è l’iniziativa della Fondazione Teatri per andare alla scoperta di quessto luogo magnifico di Piacenza guidati dagli studenti del Liceo Cassinari -AUDIO

Visit Teatro è l’iniziativa della Fondazione Teatri che permetterà un viaggio emozionante all’interno di uno dei luoghi più imponenti della cultura piacentina, il teatro municipale che festeggia i suoi 220 anni. Visi Teatro avrà protagonisti gli studenti del Liceo Artistico Cassinari di Piacenza che saranno guide speciali per coloro che vorranno fare questo percorso fatto di storia e curiosità

Visit Teatro di cosa si tratta

“ Si tratta di un progetto estremamente interessante che coinvolge gli studenti del liceo artistico piacentino – racconta la direttrice della fondazione teatri Cristina Ferrari – con cui abbiamo siglato una convenzione di cui andiamo molto orgogliosi, un percorso di competenze trasversali e per l’orientamento conosciuto come PCTO alternanza scuola lavoro. Abbiamo già collaborato con questo istituto in altre occasioni con gli studenti di scenografia, altri studenti si trovano già operativi qui in teatro per un progetto sulla catalogazione dell’attrezzeria di proprietà della struttura a cui si aggiungono i ragazzi impegnati per visit teatro”.

Visit Teatro un progetto fortemente voluto dall’Assessore Fiazza

“Un progetto fortemente voluto dall’assessore alla Cultura e Turismo Cristian Fiazza e dal Comune di Piacenza che ringrazio – specifica Cristina Ferrari – l’apertura delle porte del Teatro Municipale in occasione dei 220 anni e quindi non solo luogo dove assistere a grandi spettacoli ma anche magnifico museo da poter visitare”.

Visit Teatro il ruolo degli studenti coinvolti

“Gli studenti faranno da guida – anticipa Ferrari – si stanno preparando con l’aiuto dei docenti, la materia è la storia dell’arte che permetterà loro di raccontare questo luogo magnifico, saranno loro ad aprire le porte ai visitatori anche in giornate simboliche 1 maggio, 2 giugno, il 21 giugno quando si celenra la giornata internazionale delle musica e anche in tutti quei momenti in cui a Piacenza c’è una presenza importante di turisti.

Visit Teatro porte aperte a tutti

“Le porte verranno aperte a tutti a chi arriva a Piacenza da fuori – ancora Ferrari – ma anche agli stessi piacentini che vorranno visitare questo gioiello per conoscerne in maniera approfondita storia e curiosità”.

Uno stimolo versa la cultura

“Si tratta di un’opportunità davvero importante di crescita culturale – indica Ferrari – per tutti per gli studenti impegnati ma anche per i visitatori che sceglieranno di fare queste visite guidate”. Confermiamo poi il nostro obiettivo quello di fare sistema tra Fondazione teatro, e tutta la città”.

Informazioni

Tutte le informazioni saranno fruibili sul sito del Municipale di Piacenza.