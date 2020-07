In terra veronese il talento piemontese del sodalizio piacentino Vo2 Team Pink centra anche la top ten assoluta grazie al nono posto generale

Ripartenza col botto per il VO2 Team Pink, sodalizio piacentino “cento per cento rosa” che ha partecipato sabato alla cronometro di Roveredo di Guà (Verona), atteso appuntamento dopo la lunga sosta imposta dall’emergenza-Coronavirus.

In terra cremonese, le “panterine” hanno brillato soprattutto con Eleonora Camilla Gasparrini, campionessa Donne Juniores in carica e in corsa con il body tricolore dopo l’oro del 2019 nella rassegna di Corsanico. La diciottenne torinese è risultata la seconda migliore Junior, dietro solamente a Matilde Bertolini (Valcar-Travel & Service), fermando il cronometro sul tempo di 14 minuti 4 secondi 7 impiegati per correre i dieci chilometri previsti dalla competizione.

Una prestazione, quella di Eleonora, di rilievo assoluto. Lo testimonia anche il nono posto della classifica generale che contempla anche le Elite e le Under 23. Nella graduatoria Donne Juniores, inoltre, ottavo posto per l’ossolana Francesca Barale (14 minuti 30 secondi 4, ventesima assoluta) e sedicesimo per Giulia Affaticati (15 minuti 0 secondi 9, trentatreesima assoluta).

Classifica Donne Assoluta

1° Vittoria Bussi (Open Cycling Team) 10 chilometri in 12 minuti 41 secondi, media 47,306 chilometri orari

2° Elena Pirrone (Valcar-Travel & Service) a 46 secondi 3

3° Teniel Campbell (Valcar-Travel & Service) a 56 secondi 8

4° Laura Tomasi (Top Girls Fassa Bortolo) a 1 minuto 3 secondi 5

5° Sofia Bertizzolo (Fiamme Oro) a 1 minuto 6 secondi 9

6° Matilde Bertolini (Valcar-Travel & Service) a 1 minuto 12 secondi 4

7° Debora Silvestri (Top Girls Fassa Bortolo) a 1 minuto 17 secondi

8° Sofia Collinelli (Aromitalia Basso Bikes Vaiano) a 1 minuto 17 secondi 5

9° Eleonora Camilla Gasparrini (VO2 Team Pink) a 1 minuto 23 secondi 7

10° Rachele Barbieri (Serramazzoni) a 1 minuto 27 secondi 3.