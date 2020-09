VO2 Team Pink, l’avventura tricolore si conclude con un altro titolo italiano

Ai campionati giovanili su pista di San Giovanni al Natisone la “panterina” Martina Sanfilippo del VO2 Team Pink – in coppia con la romagnola Gaia Bolognesi – vince la Madison Allieve. Nella stessa gara, medaglia di bronzo per Elisa Incerti con l’altra romagnola Valentina Zanzi. Quarta Vittoria Grassi nella Velocità a squadre Allieve

Chiusura con il botto per il VO2 Team Pink nell’ultima giornata di gare ai campionati italiani giovanili su pista a San Giovanni al Natisone (Udine). Il sodalizio piacentino ha concluso l’avventura tricolore al velodromo friulano centrando un altro titolo.

A indossare la maglia tricolore è la “panterina” torinese Martina Sanfilippo, medaglia d’oro nella Madison (Americana) Allieve insieme alla romagnola Gaia Bolognesi, portacolori dell’Awc Re Artù General System. La coppia dell’Emilia Romagna è salita sul gradino più alto del podio insieme a un altro tandem regionale, quello di bronzo formato dall’altra “panterina” reggiana Elisa Incerti e da Valentina Zanzi (Awc Re Artù General System), completando così la grande festa.

Per la Sanfilippo e per la squadra piacentina, si tratta del secondo tricolore della rassegna dopo quello centrato martedì nell’Inseguimento a squadre (sempre con i colori dell’Emilia Romagna) dove figurava anche la stessa Incerti. Mercoledì, invece, Martinaaveva centrato l’argento nell’Omnium Endurance.

Il commento della “panterina” torinese Martina Sanfilippo dopo la vittoria nella Madison

“Questo tricolore è stato più che inaspettato, visto che ho saputo solo la sera prima che sarei salita in pista in questa prova. Fin dall’inizio abbiamo cercato di fare la differenza attaccando subito dopo la prima volata e siamo riuscite a portar via la fuga per poi guadagnare il giro. Non ho parole per descrivere questa fantastica vittoria. Un ringraziamento speciale va ad Andrea Rampini (tecnico dell’Emilia Romagna, ndc) che ci ha aiutate a raggiungere questo traguardo e a tutto lo staff dell’Emilia Romagna”.

La giornata conclusiva ha visto anche un’altra medaglia sfiorata. Quella di Vittoria Grassi, quarta nella Velocità a squadre Allieve in coppia con Asia Rabbia. Per la “panterina” di Grugliasco, in precedenza, argento nel Keirin e bronzo nella Velocità individuale.

Il bilancio conclusivo del VO2 Team Pink ai tricolori giovanili su pista parla chiaro. Due titoli italiani conquistati (con tre medaglie d’oro al collo), due argenti e altrettanti bronzi. Il medagliere per regioni è stato dominato dall’Emilia Romagna con quattordici metalli complessivi (cinque d’oro) davanti alla Lombardia con undici.