VO2 Team Pink, Vittoria Grassi e Arianna Giordani protagoniste a San Francesco al Campo

Incetta di medaglie al velodromo piemontese per le due “panterine”, in evidenza nelle gare Allieve

Incetta di medaglie per il Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink nel mercoledì in pista al velodromo” Francone” di San Francesco al Campo (Torino), sede della gara su pista “Memorial Giovanni Brunero” che assegnava anche i titoli regionali piemontesi. Protagoniste le Allieve Arianna Giordani (piacentina) e Vittoria Grassi (torinese), che si sono cimentate nelle quattro gare in programma per la loro categoria.

L’avventura in pista è iniziata con i 200 metri, dove la Grassi ha fatto registrare il secondo tempo e la Giordani il quinto riscontro cronometrico. Successivamente è toccato all’Inseguimento individuale, dove le due “panterine” sono salite sul podio: seconda la Grassi, terza la Giordani, mentre Anita Baima (Cicli Fiorin) ha conquistato gara e titolo piemontese. Quest’ultima, ha messo in fila tutte anche nell’Eliminazione, precedendo la “solita” tenace Grassi e Vittoria Porro. Infine, la Corsa a punti, con il Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink d’argento con Vittoria Grassi e a i piedi del podio con Arianna Giordani, quarta, mentre la Baima ha conquistato l’oro e la compagna di squadra Asia Rabbia il bronzo.