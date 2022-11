Volley Academy Piacenza, i risultati del weekend: l’U18 vola con due vittorie, stop in Serie B1

Vittoria abbastanza netta della squadra di casa sulla Volley Academy Piacenza. I primi due set vengono giocati punto a punto fino all’11 pari, poi le brianzole prendono il largo chiudendo i set con 7 e 5 punti di vantaggio.

Il terzo set è invece combattuto punto a punto fino al 22 pari, poi due attacchi vincenti delle padroni di casa e una battuta errata delle piacentine fa terminare il set col punteggio di 25- 23.

La differenza maggiore tra le due squadre non si è vista tanto nel gioco espresso ma nell’esperienza e scaltrezza delle ragazze di Cabiate. La metà dei punti realizzati in attacco arrivano infatti da pallonetti e non da attacchi ben giocati. Coach Mineo si dichiara comunque contento della prestazione perché le sue ragazze rimangono sempre in partita anche dal punto di vista mentale senza mai smettere di lottare su ogni pallone.

Cabiate – Vap 3-0

(25-18 / 25-20 / 25-23)

VAP: Muller e Gazzola Liberi, Pierdonati 2 punti, Fabbri 9, Piomboni 15, Iacona, Del Core 10, Magnabosco, Dodi, Viganò 8, N.E: Pedrolli, Ruggeri, Borri, Trevisan. Allenatore Mineo

Cabiate: Citterio 8, Pellegatta, Colombo 12, Della Canonica libero, Zanotto 9, Biganzoli 13, Castelli 7, Cavalleri, Quartarella 3, N.E: Viscomi, Ruffini, Quartana L2, Cecconello, Hyka. All. Reali

Doppia vittoria per l’U18

Netta vittoria delle ragazze VAP impegnate in una gara Under 18 tra le mura amiche contro Volley Modena. Il punteggio di 3-0 con parziali di 25-20, 25-17 e 25-21 testimonia la supremazia della squadra di casa che, a parte qualche scorcio di set punto a punto, rimane sempre in vantaggio riuscendo a gestire il match con una certa disinvoltura.

A dire il vero le avversarie, consapevoli della inferiorità tecnica e fisica, riescono a mettere un po’ in soggezione le nostre ragazze affidandosi spesso al pallonetto e al mani -fuori riuscendo così a sporcare un po’ il gioco delle piacentine.

Coach Mineo inoltre approfitta del punteggio quasi sempre favorevole per dare spazio anche alle seconde linee e dando un po’ di respiro alle titolari che saranno impegnate nel week end in serie B1 sabato a Cabiate e Domenica in under 18 contro la blasonata Anderlini Modena.

Tensped VAP – Volley Modena 3-0

A meno di 24 ore dalla partita in trasferta a Cabiate in serie B1 le ragazze Vap sono di nuovo impegnate in una delle gare più difficili nel girone emiliano del campionato under 18. Ospite di tutto rispetto la blasonata Anderlini squadra che ambisce, come la stessa VAP d’altronde, a partecipare alla fase nazionale del campionato Under 18.

Il numero pubblico ha potuto godere di uno spettacolo che in questa città non siamo abituati a vedere facilmente e possiamo dire che per se la Anderlini è abitualmente da anni al vertice di tali categorie, la nostra VAP è riuscita in così poco tempo a raggiungere lo stesso livello della avversaria.

I parziali dimostrano l’altalenante andamento della gara che si chiude al quinto set ai vantaggi a favore della Vap che, tra l’altro, era andata al cambio campo sotto di tre punti (8-5 per le modenesi). La caparbietà delle giocatrici e la carica dello staff in panchina fà sì che la VAP possa incassare due preziosissimi punti che la proiettano in testa al girone proprio davanti alla Anderlini.

VAP – Anderlini 3-2

(21-25 / 25-15 / 25-17 / 17-25 / 17-15)

VAP: Pedrolli, Muller, Pierdonati, Fabbri, Piomboni, Iacona, Gazzola, Ruggeri, Del Core, Borri, Magnabosco, Dodi, Viganò, Trevisan. Allenatori Mineo e Chiodaroli