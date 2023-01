Volley, Cev Cup – Bluenergy Daiko in viaggio verso la Romania per il playoff contro il C.S. Arcada Galati

Bluenergy Daiko Piacenza parte in mattinata con un volo da Milano Malpensa per raggiungere Bucarest e quindi trasferirsi a Galati dove domani, martedì 10 gennaio, alle ore 18.00 locali (ore 17.00 in Italia) affronterà la formazione del C.S. Arcada Galati nella gara di andata dei Play Off della Cev Volleyball Cup. Alla trasferta non partecipa Ricardo Lucarelli rimasto in Italia per proseguire il recupero dopo l’intervento al dito della mano destra.

La società della presidente Elisabetta Curti, alla sua prima partecipazione in una competizione europea, nei sedicesimi di finale ha avuto la meglio su Praga vincendo entrambe le gare (3-0 e 1-3) e negli ottavi ha sconfitto sempre in entrambe le gare per 3-1 il Fenerbahce Istanbul mentre la formazione romena nei sedicesimi ha avuto la meglio sulla formazione bulgara del Neftohimik Burgas e negli ottavi di finale sui finlandesi del Savo Volley Kuopio con un doppio 3-1.

La gara di ritorno è in programma al PalabancaSport mercoledì 25 gennaio alle ore 20.30.

Alessandro Fei (Direttore Sportivo Bluenergy Daiko Piacenza)

“E’ una settimana particolarmente impegnativa visto che nel giro di pochi giorni affrontiamo due trasferte. Sappiamo bene quali sono gli obiettivi della Società e quanto tiene a questa competizione europea, noi sappiamo bene quali sono i nostri obiettivi come sappiamo che non sarà una partita facile quella che ci attende in Romania. I ragazzi in questi giorni si sono allenati bene, siamo pronti”.

Il punto sugli avversari

La formazione romena attualmente è terza in classifica nel Divizia A1, il campionato romeno che vede al via 12 squadre: 26 punti conquistati grazie a nove vittorie e due sconfitte. L’ultima gara in campionato l’ha giocata a metà dicembre, nelle ultime cinque gare ha vinto quattro volte e ha infilato tre vittorie consecutive nelle ultime tre gare giocate. Ha vinto quattro titoli nazionali consecutivi: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022. In bacheca anche due Coppa di Romania e due Supercoppa di Romania. È allenata da Sergio Stancu.