Volley – Coach Bonini (Conad Alsenese) al vivo Summer Tour alla guida di Brescia

Anche la Conad Alsenese sarà rappresentata nel vivo Lega Volley Summer Tour, l’evento organizzato dalla Lega Pallavolo serie A femminile e Master Group Sport che torna dopo tre anni.

Sabato e domenica sulla sabbia di Lignano Sabbiadoro il primo appuntamento, la Supercoppa italiana (4×4), che vedrà impegnato coach Federico Bonini. Il tecnico cremonese, fresco di approdo ad Alseno alla guida della Conad (B2 femminile), sarà il condottiero della Banca Valsabbina Millenium Brescia. Per Federico, un appuntamento già conosciuto con successo in passato, vincendo Scudetto e Supercoppa italiana con la Vbc Casalmaggiore.

Silvia Romanin

La Pallavolo Alsenese saluta e ringrazia la palleggiatrice Silvia Romanin, nella scorsa stagione protagonista in B1 in maglia gialloblù. A Silvia va anche l’in bocca al lupo per il futuro.