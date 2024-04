Volley – Gas Sales Piacenza: terza giornata playoff 5° posto, mercoledì arriva Modena

Gas Sales Piacenza sarà impegnata mercoledì 10 aprile (ore 20.00) al PalabancaSport dove affronterà la Valsa Group Modena. Gara valida per la terza giornata del girone dei Playoff 5° posto. Sfida numero diciannove quella in arrivo contro la formazione modenese. Sono diciotto i precedenti tra le due squadre.

La prevendita

Continua, intanto, la prevendita dei biglietti per assistere alle gare contro Modena (mercoledì 10 aprile, ore 20.00) e Civitanova (mercoledì 17 aprile, ore 20.30).

Le partite casalinghe dei Playoff 5° posto sono incluse nell’abbonamento All Inclusive. Grazie all’iniziativa “Al PalabancaSport con un amico” ogni abbonato potrà acquistare per un amico, solo presso la biglietteria del PalabancaSport il giorno della partita, un biglietto al costo di € 8 e l’amico che potrà sedersi nello stesso settore dell’abbonato fino ad esaurimento posti.

Inoltre, a tutti coloro che parteciperanno alla PiùMA LAB, la fiera marketing, risorse umane e vendite in Italia che si è svolta a Piacenza EXPO, la possibilità di assistere alle partite, mostrando il ticket di ingresso in cassa, con un biglietto del costo di 5 euro.

Prezzi dei biglietti per ognuna delle due gare

Tribuna Farnese 32 euro (intero), 24 euro (ridotto)

Tribuna Gotico, Tribuna Po, Tribuna Primogenita 20 euro (intero), 13 euro (ridotto)

Curva Bovolenta e Curva Sant’Antonino 13 euro (intero), 10 euro (ridotto)

Il biglietto ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1953 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2002 compreso e successivi). Gli studenti universitari dovranno presentarsi muniti della tessera Student Card, prezzo del biglietto 10 euro e i biglietti saranno disponibili in Curva Bovolenta e Curva Sant’Antonino. Gli studenti delle scuole superiori dovranno presentarsi con il registro elettronico o altro documento attestante l’essere studente, prezzo del biglietto 7 euro e i biglietti saranno disponibili in Curva Bovolenta e Curva Sant’Antonino.

Per le società sportive il prezzo del biglietto è 10 euro per gli adulti e 5 euro per gli Under 18. I biglietti dovranno essere richiesti inviando una emali a biglietteria@youenergyvolley.it.

I biglietti per assistere alle gare potranno essere acquistati presso gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza. Gli sportelli di Gas Sales Energia, sul sito www.vivaticket.com e ai punti di vendita Vivaticket.