Volley – Gas Sales Piacenza: venerdì in campo a Taranto, curiosità e statistiche

Gas Sales Piacenza sarà impegnata venerdì 8 dicembre (ore 20.30 diretta su Radio Sound) a Taranto dove affronterà, nell’anticipo della nona giornata del campionato di SuperLega Credem Banca, la Gioiella Prisma Taranto.

Sfida numero sei quella in arrivo contro la formazione pugliese. Sono cinque i precedenti tra le due squadre in Regular Season e Play Off 5° Posto.

Il bilancio è a favore di Gas Sales Piacenza che ha vinto quattro gare mentre Taranto se ne è aggiudicata una: quattro volte le due squadre si sono affrontate in regular season con tre vittorie per i biancorossi ed una per i pugliesi. Una sola volta si sono affrontate nei Play Off 5° Posto, nella stagione 2021-2022, seconda giornata, e a vincere in terra pugliese fu Piacenza. Nella scorsa stagione sia la gara di andata che di ritorno sono terminate con la vittoria di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: 3-0 in terra pugliese, 3-2 al PalabancaSport.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla sesta giornata di ritorno della scorsa stagione quando Piacenza si impose davanti al proprio pubblico per 3-2 (29-27, 25-21, 20-25, 23-25, 15-9) e la partita registrò 219 punti globali.

Per quanto riguarda i set “più combattuti”, invece, si parla sempre della scorsa stagione: sesta giornata di andata il primo parziale lo vinse Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per 29-27 e alla fine si aggiudicò anche la partita.

Il parziale più agevole è datato stagione 2021-2022, nona giornata di andata, a Piacenza, i locali si imposero nel terzo set per 25-15 e poi si aggiudicarono anche la partita per 3-0.