Volley – La Gas Sales Piacenza presenta Fabio Ricci e Bruno Dias. Ara 1965 nuovo Gold Sponsor

La sede di Piacenza di ARA 1965 ha tenuto a battesimo il primo momento ufficiale della carriera biancorossa del centrale Fabio Ricci e del palleggiatore Bruno Dias. Al tavolo dei relatori presenti – con i due giocatori – Matteo Ferrari Presidente di ARA 1965, Hristo Zlatanov Direttore Generale di Gas Sales Piacenza e Antoine Brizard capitano di Gas Sales Piacenza.

Matteo Ferrari Presidente di ARA 1965

“Per me è un ritorno in palestra e l’amicizia con Zlatanov mi ha riportato in un mondo che sento un po’ mio per tante ragioni. Legare il nostro nome a Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è stata una scelta dettata dalla passione per questo sport e soprattutto perché arrivando come azienda su Piacenza abbiamo cercato di capire quale potesse essere la nostra possibilità di affiancare le iniziative che si svolgono sul territorio. Questa società sportiva rappresenta in tutto e per tutto la nostra filosofia, affianchiamo con il nostro marchio una società che si propone bene e fa tanto sul territorio anche con i giovani”.

Hristo Zlatanov, Direttore Generale

“Siamo veramente felici di questa loro adesione al nostro progetto che non è solo sportivo ma lavoriamo anche per l’immagine della città in Italia e in Europa e speriamo un domani nel mondo. Il progetto sportivo è ambizioso non solo con la prima squadra ma anche con il settore giovanile ampliato e rafforzato rispetto alla ultima stagione, abbiamo portato a Piacenza in prima squadra un giovane giocatore come Dias, un vero investimento per il futuro”.

Fabio Ricci, centrale

“Quando è arrivata la chiamata di Piacenza non ci ho impiegato molto ad accettare di giocare in questa squadra, non potevo rifiutare questa offerta. Sono arrivato in una delle società più importanti della SuperLega, le motivazioni della società sono alte e pari alle mie, so che sono arrivato in un ambiente serio. Voglio continuare a crescere sia come giocatore che come persona e credo di essere arrivato nell’ambiente giusto per poterlo fare. La stagione è lunga e le occasioni non mancheranno per trovare il campo”.

Bruno Dias, classe 2003

“Giocare nel campionato italiano è un sogno per un ragazzo giovane come me. Ho tanto da imparare, sono felice di potere fare parte di questo progetto e di poter allenarmi con Brizard, un giocatore che ammiro, da cui avrò tanto da imparare e cercherò di scoprire ogni minimo segreto per diventare un grande come lui. Devo migliorare in tante cose, tra cui la precisione nel palleggio, sono abbastanza creativo e in battuta me la cavo bene. Ho grande passione per la pallavolo e penso di avere molta fantasia”.

Antoine Brizard

“Sto bene e sono felice di aver ripreso a lavorare a Piacenza. È la prima volta che ho un palleggiatore così giovane al mio fianco, sono contento di potere essere per lui un insegnante. Ho avuto modo di conoscerlo da pochissimo tempo ma mi è sembrato molto sveglio e soprattutto voglioso di crescere ed imparare. Si mi piace avere anche il compito di fare crescere questo ragazzo, la scorsa stagione non mi sono mai potuto fermare, quest’anno se dovesse capitare so che Bruno potrà dare un grande aiuto alla squadra. La stagione? Sarà lunga e difficile, sapete che a me piace vincere tanto”.

ARA 1965 è il punto di riferimento per la vendita dei camion nuovi e usati a Piacenza, Parma e Cremona. Tre le sedi della concessionaria: a Piacenza, San Pancrazio e Gadesco Pieve Delmona. E da molto tempo è un punto fermo per chi è alla ricerca di truck, ideali per le imprese di tutta l’area regionale. Infatti, nelle sedi di Ara 1965 si possono trovare camion nuovi e usati di molti brand. Inoltre, grazie ai centri di assistenza specializzati, la manutenzione della flotta di truck è assicurata.

Obiettivo di ARA 1965 è raggiungere il massimo livello di soddisfazione dei propri clienti. E questo è possibile farlo solo grazie all’esperienza che ARA 1965 ha accumulato durante gli anni e alla passione che ogni giorno adopera sul lavoro.