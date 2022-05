Volley – L’U16 della Vap/Uyba supera 3-0 Warriors Sassuolo e si qualifica alle Final Four regionali

Con una grande prestazione, la Vap/Uyba batte Warriors Sassuolo per 3-0 e si qualifica per le Final Four regionali che si disputeranno domenica 22 maggio 2022 a Ravenna. La gara inizia bene per le padrone di casa: la VAP, infatti, attacca in modo incisivo sia con gli esterni che con i centrali e, grazie anche a una buona fase difensiva, si porta sull’8-2.

Le ospiti però non ci stanno e, tirando fuori tutta la loro qualità tecnica, rimontano le giocatrici di coach Mineo punto dopo punto fino a portarsi in vantaggio. La Vap/Uyba, dopo un time out, si riprende e torna ad essere praticamente inarrestabile in fase offensiva (sfruttando, in particolare, un ottimo servizio), mettendo così in grossa difficoltà la ricezione di Sassuolo fino a chiudere il primo set sul risultato di 1-0.

Nei due parziali seguenti, le piacentine dominano il match; la VAP, infatti, va costantemente all’attacco, tenendo un ritmo di gioco alto e realizzando diversi ace (ben 22, se si considerano tutti i tre set). Appuntamento a domenica 22 maggio a Ravenna, dunque, per coach Mineo e le sue ragazze.

CRAI VAP/UYBA – GREEN WARRIORS SASSUOLO 3-0

(25-17, 25-20, 25-15)

VAP: Carini, Chinni, Dodi, Ferrari, Gazzola (L1), Gionelli (L2), Iacona, Magnabosco (K), Mozzi, Polenghi, Ruggeri, Soragna. All. Mineo-Chiodaroli

GREEN WARRIORS: Barletta, D’Ettorre, Fontana, Gaye (K), Giacomello, Greco, Malagoli, Morandi, Mussini, Ndiaye, Reggiani (L), Riccio. All. Minghelli-Lugli