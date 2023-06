Volley – Manuela Leggeri entra nella famiglia Fumara MioVolley: allenerà serie C e U16. Mazzola confermato

Manuela Leggeri torna nella provincia di Piacenza. Lo fa da allenatrice e guida per le pallavoliste del Fumara MioVolley che ha trovato l’accordo per affidarle la guida delle formazioni di serie C e under 16 provinciale. Leggeri vanta un passato da giocatrice difficilmente non conoscibile anche dai non addetti ai lavori. Con 326 presenze in maglia azzurra e l’oro mondiale conquistato nel 2002 in Germania l’ex giocatrice aveva contribuito in modo determinante a Piacenza alla conquista di due scudetti, due Coppe Italia ed altrettante Supercoppe tra 2011 e 2015 con i colori della Rebecchi Nordmeccanica.

La serata al Palazzetto di Gossolengo ha visto anche le altre figure che comporranno lo staff tecnico delle formazioni di serie B1 e C. Enrico Mazzola è stato confermato allenatore del Fumara Everest MioVolley dopo una stagione entusiasmante culminata con la vittoria della B2 e la conquista della Coppa Italia.

Il DS Maurizio Tirinti

«Enrico ha raggiunto un risultato storico per il MioVolley. La categoria non sarà facile, speriamo di fare un campionato all’altezza. I lavori da fare sono ancora tanti, sia per riorganizzare la squadra che il livello organizzativo».

Ad introdurre la figura di Manuela Leggeri è stato invece Pier Luigi Stefli

«Volevamo fortissimamente Manuela, abbiamo tutte e tutti la grande occasione di imparare da lei. Le chiediamo di trasmettere quello che per lei è la pallavolo. Con Manuela l’approccio ha guardato prima alla persona e poi alla allenatrice. È un investimento rivolto alla crescita delle ragazze».

Le parole di Manuela Leggeri

«Ho scelto di allenatore sapendo di ripartire da zero e di voler trasmettere quelli che sono i valori dello sport e della pallavolo. Quello che vorrei comunicare è come emotività ed il modo in cui si entra in palestra possano davvero fare la differenza. Lo sport è vita. Prima di tutto c’è da superare i limiti quotidiani. Servono sacrifici e anche lacrime perché non sempre le cose vanno per il verso giusto. Se voi mi aiuterete io potrò aiutarvi: sono una di voi. Spetta a voi a salire con me sulla barca».

L’importanza è stata infine rimarcata da Giulio Costa, psicologo responsabile del progetto Parent School

«Il vero valore aggiunto non è tanto quello di poter contare su un’allenatrice come Manuela ma è Manuela stessa. Il mio è un lavoro che si basa sulle parole, parole che parlando alle persone. Sono contento di poter condividere con lei questo percorso».

Leggeri sarà assistita in serie C dal secondo allenatore Federico Parenti. Nella passata stagione ha concluso al sesto posto in categoria con il Busa Trasporti MioVolley guidato da coach Luca Cinelli e che si è detto «onorato di poter lavorare con Manuela». Per l’under 16 invece sarà Amrit Mann a ricoprire il ruolo di vice. Ruolo che l’allenatore aveva già ricoperto nello scorso campionato supportando coach Andrea Falco anche nel campionato under 14 provinciale.

