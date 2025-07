Volley, Serie B – Al centro per la Canottieri Ongina c’è Daniel Imokhai

Rinforzo al centro per la Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile che dà il benvenuto a Daniel Imokhai.

Nato il 30 giugno 2005 a Lussemburgo da genitori della Sierra Leone e della Nigeria, Imokhai è arrivato in Italia all’età di 17 anni, sbarcando a Terni, mentre da due anni e mezzo ha militato nel settore giovanile della Gas Sales Piacenza, disputando due stagioni fa la B sfidando i gialloneri.

Alto un metro e 96 centimetri, abita a Piacenza e ora si sposta di qualche chilometro.

“La Canottieri Ongina è una società molto importante nella regione e molto seria, secondo me tra le migliori ed è un privilegio averla così vicino. Coach Bruni mi piace molto, già nelle prime sedute mi ha dato tanti consigli. Nella scorsa stagione ho giocato la serie C, sono migliorato e mi aspetto di crescere ancora di più. Il mio fondamentale migliore è l’attacco e cerco di rafforzarlo sempre più”.

Così ne parla il direttore sportivo Donato De Pascali

“Volevamo con noi Daniel già nella scorsa stagione appena terminato il suo percorso under 19. Dopo una serie di workout in cui abbiamo potuto apprezzare le qualità del ragazzo, l’impegno che ha offerto in forma spontanea e naturale e l’empatia che è stato in grado di trasmettere tra le pieghe del temperamento mite che lo contraddistingue, abbiamo deciso di puntare su di lui”. Quindi aggiunge. “Dotato di velocità e forza esplosiva, è alla sua seconda esperienza in un campionato nazionale ma sono certo che se sorretto dall’ambizione, non appena avrà perfezionato alcuni aspetti tecnici e le proprietà di lettura che giocoforza essendo molto giovane deve ancora acquisire al meglio, potrà fare un definitivo salto di qualità importante. Di lui potremmo sentire parlare in futuro”.

