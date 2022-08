Volley, Serie B – Alexander Chadtchyn alla Canottieri Ongina

E’ Alexander Chadtchyn il nuovo rinforzo in posto quattro della Canottieri Ongina, formazione piacentina che militerà nel campionato di serie B maschile girone A. Il suo arrivo si aggiunge a quelli dei compagni di reparto Riccardo Miglietta e Samuel Frascio e a quello del libero Davide Rosati nei primi colpi di mercato annunciati dalla società giallonera.

Nato il 5 settembre 1998 a Scandiano (Reggio Emilia), è figlio d’arte: il papà Alexander Shadchin (centrale) è stato per diversi anni protagonista nella serie A italiana con la Panini Modena, oltre a vestire le maglie di Schio, Treviso, Roma, Padova, Falconara, Milano e Verona vincendo anche uno scudetto nel 1996.

Cresciuto nelle giovanili del Modena Volley prima di approdare all’età di 17 anni in serie B al Volley Milano, “Sasha” (convocato anche in nazionale under 23 nel 2016) ha proseguito la sua crescita a Castellana Grotte, giocando l’A2 in maglia Materdomini nella stagione 2017-2018, per poi bissare l’esperienza in seconda serie alla Conad Reggio Emilia.

In un biennio di A2, ha giocato 55 partite (con 27 vittorie), mettendo a segno 40 punti (29 attacchi, 5 ace e 6 muri). Nelle ultime tre stagioni, serie B di alto livello con Torino, Portomaggiore e Foligno per approdare ora alla Canottieri Ongina.